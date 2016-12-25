"التجارة" تستدعي 730 سيارة "نيسان/ماكسيما".. خلل قد ينتهي بحريق

أعلنت وزارة "التجارة" ظهر اليوم استدعاء 730 من مركبات "نيسان/ماكسيما" موديلات: 2016-2017م وذلك لخلل في نظام مانع انغلاق الفرامل قد يؤدي لتسرّب زيت الفرامل ونشوب حريق.
ودعت الوزارة المتضررين للتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.
دعت للتواصل مع الوكيل.. وقالت: تسرب زيت في نظام مانع انغلاق الفرامل
أعلنت وزارة "التجارة" ظهر اليوم استدعاء 730 من مركبات "نيسان/ماكسيما" موديلات: 2016-2017م وذلك لخلل في نظام مانع انغلاق الفرامل قد يؤدي لتسرّب زيت الفرامل ونشوب حريق.
ودعت الوزارة المتضررين للتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.