"التجارة" تستدعي 730 سيارة "نيسان/ماكسيما".. خلل قد ينتهي بحريق

دعت للتواصل مع الوكيل.. وقالت: تسرب زيت في نظام مانع انغلاق الفرامل

أعلنت وزارة "التجارة" ظهر اليوم استدعاء 730 من مركبات "نيسان/ماكسيما" موديلات: 2016-2017م وذلك لخلل في نظام مانع انغلاق الفرامل قد يؤدي لتسرّب زيت الفرامل ونشوب حريق.

ودعت الوزارة المتضررين للتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.