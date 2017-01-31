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​وقع في الموقع نفسه الذي تعرّضت فيه السفن الأمريكية والإماراتية لهجمات

البنتاغون يكشف نوعية الهجوم على الفرقاطة السعودية والهدف منه.. ويؤكد: "تطوُّر خطير"

كشف مسؤولان في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في تقرير بثته "فوكس نيوز" عن أن الهجوم على الفرقاطة السعودية هو عملية انتحارية مدعومة من إيران، كانت تستهدف في الأصل سفينة حربية أمريكية. مبينًا أنها بروفة لاستهداف سفينة حربية أمريكية.



وبحسب القناة، وقع الهجوم في البحر الأحمر، وأدى إلى مقتل جنديَيْن سعوديَّيْن، وإصابة ثلاثة آخرين.



وتابع التقرير: في البداية كان يعتقد أن السفينة أُصيبت بصاروخ، لكن محللي الاستخبارات الأمريكية توصلوا إلى أن قاربًا انتحاريًّا صغيرًا صدم جانبًا من السفينة السعودية، وسُمع بعد ذلك صوت صراخ "الموت لأمريكا.. الموت لإسرائيل"، وما إلى ذلك.



وأضاف التقرير: يعتقد المحللون الأمريكيون العسكريون أن المهاجمين كانوا يعتقدون أنهم يستهدفون سفينة أمريكية، أو يمكن أنها بروفة لاستهدف سفينة حربية أمريكية. إنها بروفة على غرار مهاجمة المدمرة "كول" التي استُهدفت من قِبل القاعدة، وفقًا لأحد المسؤولين.



وبحسب التقرير، وقع الهجوم بالقرب من باب المندب. وبالأحرى، بالقرب من أماكن استهداف السفن الحربية في السابق.



ويأتي الحادث بعد يوم واحد من المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك السعودي. ويشعر المسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية بقلق كبير من ذلك التطور الخطير، لكنهم توقعوا يقظة السفن الحربية الأمريكية في تلك المنطقة.

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