"البنتاغون": الهجوم على المدمّرة السعودية كان يستهدف إحدى سفننا

أكّدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن الهجوم على المدمّرة السعودية كان يستهدف إحدى سفنها.

وكانت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلنت في بيانٍ لها، أمس الأول، تعرُّض فرقاطة سعودية في أثناء قيامها بدورية مراقبة غربي ميناء الحديدة لهجومٍ إرهابي من قِبل 3 زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية.

وأوضحت قيادة التحالف في بيانها، أن السفينة السعودية قامت بالتعامل مع الزوارق بما تقتضيه الحالة إلا أن أحد الزوارق اصطدم بمؤخرة السفينة؛ ما نتج عنه انفجار الزورق ونشوب حريق في مؤخرة السفينة؛ حيث تمّ التحكم في الحريق، ولله الحمد، وإطفائه من قِبل الطاقم، ونتج عن ذلك استشهاد اثنين من أفراد طاقم السفينة، وإصابة ثلاثة آخرين؛ حالتهم مستقرة، ولله الحمد.

وأضافت القيادة في حينه، أن السفينة السعودية واصلت مهامها الدورية في منطقة العمليات، فيما واصلت القوات الجوية وسفن قوات التحالف متابعة الزوارق الهاربة والتعامل معها.