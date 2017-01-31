"البقمي" يتسلم صك مطار القنفذة من رئيس المحكمة

تمهيداً لتسليمه لهيئة الطيران المدني للبدء في التنفيذ

استلم محافظ القنفذة، فضا بن بيّن البقمي، في مكتبه بالمحافظة يوم أمس، صك أرض مطار القنفذة ، من رئيس محكمة القنفذة الشيخ الدكتور سعد الزبيدي، وقاضي محكمة مركز المظيلف الشيخ عبدالعزيز بن علي الشيخي.

 

ويأتي ذلك تمهيداً لتسليمه لهيئة الطيران المدني للبدء في تنفيذ مشروع المطار الذي سيكون شمال المحافظة.

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31 يناير 2017 - 3 جمادى الأول 1438 04:13 PM

تمهيداً لتسليمه لهيئة الطيران المدني للبدء في التنفيذ

"البقمي" يتسلم صك مطار القنفذة من رئيس المحكمة

متعب البقمي

القنفذة

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استلم محافظ القنفذة، فضا بن بيّن البقمي، في مكتبه بالمحافظة يوم أمس، صك أرض مطار القنفذة ، من رئيس محكمة القنفذة الشيخ الدكتور سعد الزبيدي، وقاضي محكمة مركز المظيلف الشيخ عبدالعزيز بن علي الشيخي.

 

ويأتي ذلك تمهيداً لتسليمه لهيئة الطيران المدني للبدء في تنفيذ مشروع المطار الذي سيكون شمال المحافظة.

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