"البقمي" نائباً لمدير الإدارة العامة للمرور

صدر قرار مدير الأمن العام بتعيين اللواء دكتور محمد بن شباب البقمي، نائباً لمدير الإدارة العامة للمرور، خلفاً للواء وصل الله بن وصل الحربي، الذي وافته المنية إثر حادث مروري على طريق "جدة – مكة".

وكان اللواء "البقمي" يشغل سابقاً مدير إدارة مرور منطقة الرياض، وساهم من خلال مشاركته الميدانية لزملائه في الحد بشكل ملحوظ من ظاهرة التفحيط.