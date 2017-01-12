"البركاتي" يعتمد إنشاء إدارة للموارد البشرية بتعليم الليث

أصدر تكليفًا لعدد من القيادات والكفاءات لإداراتها

أصدر مدير التعليم بمحافظة الليث "مرعي بن محمد البركاتي" قرارًا بإنشاء إدارة الموارد البشرية، على أن ترتبط به مباشرة وفق الهيكل التنظيمي، كما وجه بنقل كافة موظفي إدارة شؤون الموظفين لها؛ على أن تتبع لها وحدات التطوير والعمليات والاتصالات الداخلية.

ويأتي هذا التنظيم في إطار تطبيق وزارة التعليم وإداراتها التعليمية في المناطق والمحافظات لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتنمية الموارد البشرية، الذي يهدف إلى رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل، وتطوير بيئة العمل، ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية، وإعداد وبناء القادة من الصف الثاني.

وفي سياق متصل صدر قرار "البركاتي" بتكليف عدد من القيادات والكفاءات والطاقات الإدارية للعمل في قيادة إدارة الموارد البشرية ووحداتها؛ منها تكليف "عبدالرحمن بن عبدالله الشمراني" مديرًا لإدارة الموارد البشرية، وتكليف "خالد بن أحمد الثعلبي" مديرًا لوحدة العمليات، وتكليف "محمد بن أحمد المهابي" مديرًا لوحدة التطوير، وتكليف "مطر بن عبيد الحربي" مديرًا لوحدة الاتصالات الداخلية.

من جانب آخر وفي إطار حرص إدارة التعليم على الاستفادة من خبرات عدد من القيادات والكفاءات الإدارية، أصدر "البركاتي" عددًا من القرارات الإدارية؛ حيث تم تكليف "محمد بن سند الزبيدي" مساعدًا لمدير إدارة المتابعة الإدارية، وتكليف "حسن بن حامد الهلالي المالكي" مختصًّا بقسم المراجعة الداخلية، وتكليف "سعيد بن محمد باغانم" مختصًّا بقسم المتابعة الإدارية، وتكليف "علي بن حسن الحضريتي" مديرًا لمشروع فارس.

وحث "البركاتي" كافة المكلفين ببذل مزيد من الجهد والعطاء من أجل الارتقاء بالعمل الإداري على مستوى إدارة التعليم ومكاتبها، من أجل تقديم عمل متميز ومثمر وإيجابي يخدم الميدان التربوي والتعليمي، سائلًا الله لهم دوام العون والتوفيق والسداد.