البداية بـ"ديربي جدة" .. رابطة المحترفين تقدم خدمة خاصة للمكفوفين

ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية برابطة دوري المحترفين وامتدادًا للخدمات التي تقدم للفئات الغالية في مجتمعنا,, تقدم الرابطة بالتعاون مع إدارة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة خدمة خاصة لمكفوفي البصر تكمن في متابعتهم للمباريات مباشرة من داخل الملعب من خلال صوت المعلق وأصوات الجماهير في وقتٍ واحد وتنطلق هذه الخدمة بدءًا من مباراة الاتحاد والأهلي التي ستُقام يوم الجمعة الموافق 3 / 2 / 2017 م في ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.



وأهابت الرابطة وإدارة الملعب بضرورة حضور الإخوة كفيفي البصر الحضور الساعة ٧م أمام بوابة المركز الإعلامي ليتم اصطحابهم إلى المربع رقم ٥٠١ الذي تم تغطيته بالموجات الصوتية.

وكانت الرابطة قد أطلقت قبل فترة خدمة بث ملخصات المباريات خاص بذوي الاحتياجات الخاصة (الصم) عبر حساب الرابطة الرسمي في تويتر.





