الباحة.. وفاة "ستيني" سقط من أعلى عمارة سكنية بـ"قريدة القمدة"

الجهات الأمنية باشرت الموقع لتولي مجريات التحقيق في الحادثة

باشرت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة، اليوم، حادثة سقوط مواطن ستيني من أعلى عمارة سكنية مكونة من طابقين في قريدة القمدة ببني حسن؛ ما أدى لوفاته في الموقع جراء تعرضه لإصابات بالغة على مستوى الرأس والحوض.

وتبين التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" أنه ورد بلاغ للجهات الأمنية اليوم الخميس يفيد بسقوط شخص من أعلى عمارة سكنية في قريدة القمدة ببني حسن؛ حيث توجهت الفرق الأمنية للموقع ووقفت على الحادثة، وتبين وفاة مواطن في الستينات من عمره بعد سقوطه من علو العمارة السكنية، وإصابته بكسور في الجمجمة وأخرى بالحوض ونزيف دموي.

الجهات الأمنية تولت إجراءات التحقيق في الحادثة، واستكمال إجراءاتها النظامية المتبعة.