الباحة.. سقوط "بوابة مدرسة" ضخمة على طالب ابتدائي

عمه لـ"سبق": اشتباه بكسر في الحوض.. و"التعليم" يتابع

تعرض طالب في المرحلة الابتدائية بمدرسة العزيزية في مركز نخال بمنطقة الباحة، اليوم، لإصابات عدة جراء سقوط بوابة المدرسة الخارجية عليه عندما كان يسير بالقرب منها، حيث جرى إخراجه من أسفلها بواسطة الحضور والاتصال بالهلال الأحمر الذي حضر للموقع وقام بنقله للمستشفى.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "سبق" فإن الطالب الذي يدرس في الصف السادس الابتدائي كان يسير بالقرب من البوابة الخارجية للمدرسة وأثناء ذلك سقطت عليه البوابة ذات الحجم الضخم، وجرى إخراجه ونقله للمستشفى فوراً.

وأكد عّم الطالب لـ"سبق" أن الطالب لازالت تجرى له الفحوصات الطبية ويتلقى العناية اللازمة بالمستشفى حيث ستجرى له الفحوصات اللازمة، للاشتباه بإصابته بكسر في الحوض.

من جانبه أكد متحدث تعليم الباحة محمد سعيد هضبان لـ "سبق": أن مدير تعليم المنطقة يتابع الحادثة منذ لحظة وقوعها، فيما يتواجد مع الطالب بالمستشفى مدير إدارة المتابعة بتعليم القرى للاطمئنان على حالته، التي أكد الأطباء بأنها مستقرة.

وأشار هضبان، الى أن قسم الصيانة بإدارة المباني بتعليم المنطقة، حضر للموقع وقامت بإصلاح البوابة ويجري حاليا التحقق والتأكد من مكمن الخلل الذي أدى لسقوط البوابة.

في سياق متصل أكد متحدث الهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني لـ "سبق"، أنه ورد بلاغ للمركز الاسعافي بنخال عند الساعة 9:31 يفيد بوجود حالة إصابة بمدرسة العزيزية للبنين بنخال.

وأضاف الزهراني أنه فور الوصول للموقع وجد طالب يبلغ من العمر 12 سنة في فناء المدرسة ملقي على الأرض، وعليه تم تقديم الخدمة الإسعافية له بعد الفحص عليه، حيث كان يتألم من إصابة بمنطقة الحوض، كما أن لديه بعض السحجات في الاطراف العلوية من اليدين وتم نقله لمستشفى القرى بمرافقة أحد المعلمين.