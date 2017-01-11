الاحتراف: القادسية ثاني أندية دوري جميل يحق له التسجيل

أعلنت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن تقديم نادي القادسية للحوالات البنكية للاعبيه المحترفين بالإضافة أنه لا توجد عليه أي قرارات من الغرفة وبذلك يستطيع التسجيل.

وبذلك يكون ثاني نادي من أندية دوري جميل يقدم الحوالات البنكية للاعبيه بعد نادي الفيصلي.

كما أعلنت اللجنة أنها استلمت شهادة اللاعب البرازيلي التون جوزيه لصالح نادي القادسية.

وكشفت اللجنة أنه لا يعتبر طلب شهادة انتقال اللاعب بمثابة موافقة على تسجيله وذلك بناءً على المادة 44/3 من لائحة الاحتراف.

