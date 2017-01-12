الاتفاق يتنازل عن دخل مباراته بكأس الملك لمصلحة ضمك

كشف رئيس نادي ضمك محمد الغروي عن تنازل نادي الاتفاق عن كامل حصته في مباراة دور الـ ٣٢ من كأس خادم الحرمين الشريفين والتي تجمع فريقه بالاتفاق الأربعاء المقبل على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة .

وقال الغروي إن تنازل الاتفاق عن حصته جاء بعد اتصال هاتفي جرى بينه وبين رئيس نادي الاتفاق خالد الدبل، والذي أعلن عن تنازل ناديه عن كامل الدخل لمصلحة نادي ضمك، وذلك من مبدأ التعاون بين الأندية والحرص على دعم بعضها البعض في ظل التنافس الشريف بينها .

وقدم الغروي باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة نادي ضمك وأعضاء شرف النادي وجماهيره شكره وتقديره للدبل وأعضاء مجلس إدارته، متمنياً التوفيق لفارس الدهناء في المرحلة المقبلة من المنافسات المحلية .