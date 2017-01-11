الاتفاق: فحص طبي يحدد مصير البوليفي "ياسماني دوك"

أعلن نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن خضوع المهاجم البوليفي "ياسماني دوك" يوم غد الخميس للفحص الطبي؛ تمهيدًا لتوقيع النادي معه ليحل بديلًا عن المهاجم البرازيلي "ليوناردو ألفيس" الذي أعير لنادي الطائي.

وكان المهاجم البوليفي وصل إلى الدمام أمس برفقة وكيل أعماله؛ حيث سيباشر إجراءات انتقاله فور تجاوزه الفحص الطبي الذي سيجرى في مشفى المانع العام الشريك الطبي للنادي.

ومن جهة أخرى أنهت إدارة النادي إعارة لاعبَي الفريق "جابر الزيادي، وتركي سفياني" لمصلحة نادي النهضة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وعلى صعيد آخر استأنف الفريق الأول بالنادي تدريباته استعدادًا لمواجهة ضمك في دور 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن منح المدرب الإسباني "خوان جاريدو" اللاعبين راحة ليوم واحد بعد مواجهة غلطة سراي الودية.

وأراح الجهاز الطبي لاعب الوسط "يحيى عتين" عن أداء التدريب بعد تعرضه لشد في عضلات الفخذ خلال مواجهة غلطة سراي؛ حيث خضع اللاعب للعلاج في عيادة النادي.