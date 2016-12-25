"الاتحاد" لا يزال يتصدر دوري جميل في موقع "فيفا"

على الرغم من تنفيذ عقوبة حسم النقاط الثلاث أمس من رصيده

لا يزال نادي الاتحاد يتصدر سُلَّم ترتيب دوري عبداللطيف جميل للمحترفين على الموقع الرسمي لفيفا، على الرغم من تنفيذ عقوبة حسم النقاط الثلاث أمس من رصيده من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك بناء على قضية اللاعب "مانسو"؛ وتراجع إثر ذلك إلى الترتيب الثالث بـ31 نقطة، يسبقهأولاً الهلال بـ 34 نقطة، وثانيًا الأهلي.

جاء ذلك بعد أسبوع من منح إدارة نادي الاتحاد فرصة لتقديم ما لديها من إثباتات التحويل البنكي، أو إقرار من اللاعب نفسه بدفع المبلغ لتفادي العقوبة.

وقال جمال عارف، مدير المركز الإعلامي بنادي الاتحاد سابقًا، عبر صفحته على "تويتر"، للمبتهجين بتراجع الاتحاد إلى المركز الثالث، كما وصف: "عيشوا الفرحة بكل تفاصيلها.. ما هي إلا مسألة وقت وتعود النقاط والحق لأصحابه". وهو الأمر الذي يزيد القضية غموضًا.

وتعود تفاصيل القضية التي شغلت الشارع الرياضي السعودي خلال الأيام الماضية إلى عام 2008، عندما دخل الاتحاد في صراع مع الأهلي للظفر بخدمات اللاعب دانيال مانسو، وصدر قرار بمنع الناديين من التعاقد معه، وإقرار قانون ميثاق الشرف، قبل أن تعود إلى الساحة مجددًا، وذلك بعد 9 سنوات.

