الإمارات عن قرار ترامب بحظر السفر: سيادي ولا يستهدف ديناً بعينه

عبدالله بن زايد: معظم المسلمين والدول الإسلامية لا يشملها

وصف وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواطنين من دول غالبية سكانها من المسلمين بالقرار السيادي للولايات المتحدة ولا يستهدف دينا بعينه، وفقا لـ"رويترز".

وقال الشيخ عبد الله في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في أبوظبي اليوم إن معظم المسلمين والدول الإسلامية لا يشملها الحظر وإن الدول المعنية تواجه تحديات عليها مواجهتها.

وأضاف وزير الخارجية الإماراتي أن الولايات المتحدة اتخذت قرارا سياديا مؤكدا أن هناك محاولات لإعطاء الانطباع بأن هذا القرار موجه ضد منطقة بعينها.

وكان ترامب وقّع على أمر تنفيذي بمنع دخول حاملي جوازات السفر الإيرانية والعراقية والليبية والصومالية والسودانية والسورية واليمنية مؤقتا الأراضي الأمريكية مما أثار احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة وخارجها.