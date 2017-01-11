"الأهلي" الإماراتي يوقف مفاوضاته مع "الفرج"

رغم مطالبات "كوزمين" بضم اللاعب

قال "عبدالمجيد حسين" المشرف على فريق الكرة بالنادي الأهلي الإماراتي: إن النادي أوقف مفاوضاته مع اللاعب الهلالي "سلمان الفرج".

يذكر أن تصريح المشرف العام على الكرة بالنادي الإماراتي الذي كان عبر برنامج "بين اثنين" على إذاعة "يو إف إم" يأتي بعد إعلان "كوزمين" مدرب الفريق رغبته في التعاقد مع اللاعب.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإماراتي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة لتصريح مدربه "كوزمين"؛ قال فيها: "سلمان الفرج من المرشحين كلاعب آسيوي، وقد أبلغت الإدارة باحتياجات الفريق، ومع الأيام سنرى ما يمكننا فعله".