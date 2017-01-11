"الأرصاد" عن طقس الأربعاء: سماءٌ غائمة ورياحٌ سطحية نشطة

توقّعت تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الشرقية

توقّعت هيئة الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، سماءً غائمة جزئياً على شمال المملكة وغربها.

وأضافت: نشاطٌ في الرياح السطحية على الأجزاء بين وادي الدواسر ونجران؛ يمتد إلى الدوادمي، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.