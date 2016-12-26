"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة بـ5 مناطق بينها الرياض

سماء غائمة وفرصة لهطول أمطار على الأجزاء الشمالية الشرقية

توقعت هيئة الأرصاد، سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار على الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة.

وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم: تنخفض درجات الحرارة على مناطق: (الحدود الشمالية، القصيم، حائل)، والأجزاء الشمالية من منطقتيْ الرياض والشرقية، ويتوقع تكوّن الضباب على شرق المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية خلال الليل والصباح الباكر.