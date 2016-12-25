"الأحوال المدنية" تبدأ في تشغيل قسمين نسويين في الخرج والسليل

لخدمة المواطنات اللاتي لا يحملن هوية وطنية

بدأت الأحوال المدنية في استقبال المواطنات في مقريها الجديدين بمحافظتي الخرج والسليل، اللذين يحويان وحدات خدمة شاملة وصالة انتظار متكاملة التجهيزات، لاستقبال وتسليم البطاقات.

وأوضحت مساعدة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية للمكاتب النسائية الجوهرة الشبانة خلال افتتاحها للمكتب النسائي بالخرج، أن ذلك يأتي ضمن الخطة المعدة لافتتاح مكاتب نسائية في كافة مناطق المملكة، لخدمة المواطنات اللاتي لا يحملن هوية وطنية.

وأضافت :"التوسع في افتتاح الأقسام النسائية يشمل جميع مناطق المملكة وسيتم افتتاح المكاتب تباعاً حسب الخطة المعدة وبمتابعة مستمرة من وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ناصر بن عبدالله العبدالوهاب".

جدير بالذكر أن الأحوال المدنية افتتحت مؤخراً أربعة مكاتب في محافظات الغاط، طريف، النبهانية، وأملج، كما أرسلت الوحدات المتنقلة إلى عدد من المحافظات كالخفجي والوجه والمهد.