بالفيديو.. "التنمية الاجتماعية" تعلن الوصول للطفلة المعنفة واستلامها

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الوصول للطفلة المعنفة في مكة المكرمة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل "‏تم الوصول للطفلة المعنفة واستلامها من قبل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية في منطقة مكة، وسيتم إخضاعها للكشف الطبي".

وكانت "سبق" قد كشفت قبل قليل عن الوصول لمنزل والد الطفلة في مكة المكرمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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الأم تسكن في المدنية المنورة

الآن.. فرق الحماية تصل لمنزل معنف طفلته في مكة المكرمة

علمت "سبق" من مصادر مطلعة أن فريقا من وحدة الحماية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة وصل لمنزل المواطن المتهم بتعنيف طفلته في مكة المكرمة فيما أكدت المصادر أن الأم المبلغة تسكن في المدينة المنورة.

وستنشر "سبق" المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، قد تفاعل مع قضية تعذيب طفلة وادعاءات حساب في "تويتر"، بأنها وقعت في مكة المكرّمة بعدما نشر حساب في "تويتر" حمل اسم "أم تريد بنتها بحضنها" خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو تظهر تعذيب رضيعة؛ متهمة والدها الذي يسكن في مكة المكرّمة، حسب دعواها.

وقالت المغرِّدة إنها (سورية الجنسية) والأب (سعودي)، وإنه تولى حضانة الطفلة وعمرها شهر واحد، وبدأ في تعذيبها وتهديد والدتها بالمقاطع.

وطلب المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ من المغرّدة التواصل معه للحصول على المعلومات واستكمال الإجراءات النظامية فيما أعلن لاحقا وصول فرق الوزارة لها ومقابلتها لاستكمال الإجراءات النظامية لحماية الطفلة واتخاذ اللازم ضد المعتدي عليها كما تفاعلت هيئة حقوق الإنسان وأعلنت تواصلها مع الأمن العام متوعدة الفاعل بالعقوبات الرادعة.

وكان هاشتاق #أم_تريد_بنتها_بحضنها قد سجّل مشاركات عديدة في "تويتر" بعدما نشرت والدة الرضيعة مقاطع فيديو وصوراً تُظهر تعذيب الرضيعة ومطالبات بإنقاذها ومحاسبة المعتدي عليها.

وقال "أبا الخيل" معلقاً على الفيديوهات: "‏طلبنا من صاحبة الحساب التواصل معنا؛ للتأكد من صحة وتفاصيل الحالة، وستتخذ الوزارة الإجراءات النظامية إذا ثبتت صحة ذلك".