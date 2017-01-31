اكتشاف 10 حالات "سكري وضغط" في حملة فحص عشوائية بينبع

قامت بها اللجنة الطبية بالغرفة التجارية بمهرجان المنطقة التاريخية

كشفت اللجنة الطبية التابعة للغرفة التجارية الصناعية بينبع خلال حملة عشوائية قامت بها في موقع مهرجان المنطقة التاريخية بينبع أكثر من 10 حالات مصابة بالسكري والضغط .



وتأتي هذه الحالات من أصل 384 حالة قامت بها اللجنة بفحص الدم وقياس الضغط بإشراف طبي من قبل متخصصين.



وعلى الفور تم تقديم الإرشادات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات التي تم اكتشافها والتحويل إلى المستشفيات للمتابعة الطبية اللازمة.



من جهته تفقد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بينبع مراد بن صغير العروي يرافقه أعضاء الغرفة التجارية والأمين العام ومدير العلاقات العامة مهرجان المنطقة التاريخية بينبع لمتابعة لجان الغرفة التجارية والمبادرات الاجتماعية التي تقدمها الغرفة في مهرجان تاريخية ينبع والتي تمثلت في مبادرتين الأولى طبية للكشف عن الأمراض المزمنة وتقديم الاستشارات الطبية والتوعية عنها.



فيما كانت المبادرة الأخرى "فزعة شباب حارتنا" وتتمثل في توفير كراسٍ متحركة ومشاركة متطوعين من الجنسين رهن إشارة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وجميع المبادرات تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للغرفة.



وأكد رئيس الغرفة التجارية بينبع مراد بن صغير العروي أن دور الغرفة في جميع المجالات جهة فعالة لتقديم المبادرات بجميع أشكالها وما تم تقديمه من قبل شباب طموح محب لدينه ووطنه ومليكه يدعو للفخر، منوهاً بأن أغلب المشاركين في المبادرات يعملون كمتطوعين مساهمة منهم في إنجاح مبادرات تبنتها الغرفة التجارية في إطار مسؤوليتها الاجتماعية.



في سياق متصل قدمت الغرفة التجارية الصناعية من خلال لجنة المسؤولية الاجتماعية خدمة مميزة لذوي الاحتياجات الخاصة والكبار في السن تحت مسمى "فزعة شباب حارتنا" من خلال توفير كراسٍ متحركة تزيد عن 20 كرسياً ومشاركة أكثر من 20 شاباً وفتاة كمتطوعين لمساعدة كل من يرغب في التجول في أرجاء مهرجان المنطقة التاريخية.