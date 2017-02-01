اقرأ.. فعاليات الجنادرية وندواتها.. تظاهرة ثقافية في أيام لا تعرف الراحة

يلقيها 3 وزراء وعلماء وضيوف الدولة.. تنطلق الخميس المقبل برعاية "سبق"

تزامنآ مع الحراك الثقافي والشعبي الذي يشهده مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة، تنطلق يوم الخميس المقبل الفعاليات والندوات المصاحبة في فنادق وجامعات الرياض حتى الْرمق الأخير من التظاهرة الثقافية في أيام لاتعرف الراحة.



وسوف يشارك ٣ وزراء في الندوات وهم وزير الطاقة ووزير الشؤون الإسلامية ،ووزير المالية ، إضافة إلى عددآ من العلماء والأدباء والمفكرين ، وذلك برعاية إلكترونية من صحيفة "سبق".



وحددت اللجان العلمية بالمهرجان محاور مثيرة وجاذبة تنشرها "سبق" وهي :



_المملكة 2030 رؤية تستشرف المستقبل .

_عوامل قوة أهل السنة والجماعة.

_المملكة 2030 والاقتصاد الوطني.

_ السياسة الأمريكية نحو الشرق الأوسط.

_ مهددات النظام الأقليمي العربي.

_ الإيديولجيا في المشهد السياسي في العالم العربي .

_ السعودية ومصر تاريخ من العلاقات الراسخة والمسؤوليات القومية والأقليمية .

_ مستقبل الأعلام السعودي في ضوء الثورة الرقمية .

_ الرواية العربية المعاصرة والايدلوجيا.

_ فقه المتغيرات والمستجدات في ضوء التشريع الأسلامي .

_ الأبعاد الأجتماعية في رؤية المملكة 2030 .

_ الأستثمار الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي.

_ فقه المتغيرات والمستجدات في المجتمع المسلم .

_ أهمية الأخلاق والقيم في حياة المسلم .

_ الأمسيات الأدبية بالنوادي الأدبية في كل من :الرياض وجدة والدمام .

_ أمسيات الشعر الشعبي والشيلات الوطنية "الخميس والجمعة".

