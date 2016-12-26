اقتصادي: التجار يريدون بيع أراض خاوية لنا بقيمة أراضٍ في أوروبا

"العمري" أشار إلى أن ما حدث من ارتفاعات في السابق هو "أم المبالغات"

شن الاقتصادي المعروف عبدالحميد العمري هجوماً لاذعاً على تجار الأراضي، موضحاً بأنهم يريدون بيع أراض فضاء خاوية فوقها غبار، وجنبها غبار للمواطنين بقيمة أراض في "أوروبا".



وقال "العمري" لبرنامج يا هلا: يجب أن يكون سعر الأرض لدينا عُشر سعر المسكن، مشيراً إلى أن ما حدث من ارتفاعات في السابق هو أم المبالغات.



وتابع: أثبتت وزارة الإسكان أنه يوجد لدينا أسوأ احتكار أراض في العالم منذ عهد آدم ليومنا هذا، وأضاف بأنه يجب أن تضرب رسوم الأراضي البيضاء المحتكرين برأس من حديد من أجل أن يدفعوا وهم "ما يشوفون الدرب".



وأشارت تقارير إلى أن أسعار الأراضي في ضواحي مدينتي الرياض وجدة تراجعت مؤخراً بنسب تتراوح بين 30 إلى 50% بعد أن أقر مجلس الوزراء السعودي في نوفمبر 2015 فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء بنسبة 25% من قيمة الأرض.

