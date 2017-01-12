اعتماد قبول 800 متدرب بـ"تقنية الطائف"

يدرسون في 13 تخصصاً لمدة 18 أسبوعاً

اعتمد عميد الكلية التقنية في محافظة الطائف المهندس حمد بن محمد القاسم، المقبولين في الكلية للفصل التدريبي الثاني من هذا العام 1437/ 1438هـ؛ حيث بلغ عدد المقبولين أكثر من 800 متدرب.

ويدرس المتدربون في 13 تخصصاً تشمل: القوى الكهربائية، والإنتاج، والمحركات، والبرمجيات، والدعم الفني، والشبكات، والإدارة المكتبية، والمحاسبة، والإلكترونيات، والعمارة، والمدني، والمساحة، والسفر، والسياحة؛ فيما تستمر الدراسة في هذا الفصل ثمانية عشر أسبوعاً.

وأهابت إدارة الكلية بجميع المقبولين، الحضور إلى الكلية في هذا الأسبوع لاستلام جداولهم، والتعرف على المباني والقاعات الدراسية.