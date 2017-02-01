اعتقال قس وناشط حاولا إفساد طائرات حربية سعودية بـ"المطرقة"

يُنتظر محاكمتهما في نهاية أبريل المقبل ومعاقبتهما بالسجن 10 سنوات

اعتقلت الشرطة البريطانية قساً وناشطاً من حركة "كويكر" المسيحية، أثناء محاولتهما الإضرار بطائرات حربية مخصصة للسعودية باستخدام المطرقة.



وذكرت تقارير بريطانية، بأنه ينتظر أن تصل مدة سجن القس دانيال وودهاوس حتى عشر سنوات، وذلك بتهمة التسلل إلى شركة "بي إيه آي سيستمز" ومحاولة إفساد طائرات حربية مخصصة للسعودية باستخدام المطرقة.



وأضافت أن المتهم الآخر سام والتون وهو عضو نشط في حركة " كويكر " كان على بعد أمتار قليلة من إحدى الطائرات وتم القبض عليه قبل أن يقوم بالإضرار بها، وذكر أثناء إيقافه بأنه لا يهتم إن سجن لعشر سنوات مقابل أن يفسد الطائرات، وينتظر أن تتم محاكمتهما في نهاية شهر أبريل المقبل.



وتمكن المتهمان من تجاوز أبواب المراقبة بشدة والمدعمة بأجهزة استشعار للوصول إلى موقع فيه أربع طائرات تايفون وثماني طائرات من نوع هاكس إلا أن حراس الأمن تمكنوا من كشفهما قبل بلوغ الطائرات بأمتار قليلة، وتم استدعاء الشرطة التي قامت باعتقالهما.

