اعتذار واستقالة.. فضيحة مسؤول تايلاندي سرق 3 لوحات بـ " 132 دولاراً"

قال: إنه كان تحت تأثير الخمر

أصدر مسؤول تايلاني تم إلقاء القبض عليه الأسبوع الماضي في اليابان لسرقته لوحات من الفندق الذي يقيم به، بياناً اليوم يعتذر فيه للشعب التايلاندي وزملائه، كما يعلن استقالته من منصبه.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، كان قد تم القبض على نائب المدير العام لإدارة الحقوق الملكية الفكرية في تايلاند سوبهات سا نجوانديكول لقيامه بسرقة ثلاث لوحات بقيمة 15 ألف ين (132 دولاراً) من فندق في كيوتو الأسبوع الماضي.

وقال السكرتير الدائم بوزارة التجارة التايلاندية ويبونلاك روامارك إنه "كان في رحلة رسمية لليابان لمناقشة حقوق الملكية الفكرية".

وأفادت صحيفة سانكي اليابانية أن "عملية القبض على المسؤول التايلاندي جاءت عقب أن لاحظ العاملون بالفندق عدم وجود اللوحات المعلقة على الحائط، وأبلغوا الشرطة".

وكان سوبهات على وشك مغادرة الفندق عندما تم احتجازه.

وقال سوبهات في البيان إنه كان تحت تأثير الكحوليات عندما ارتكب هذه الجريمة، مضيفاً أنه "ليس لديه سجل سوء سلوك طول خدمته في الحكومة الممتدة منذ 33 عاما".

وأضاف "أعرب عن أسفي الشديد لوقوع هذا الحادث، وللإساءة إلى سمعة إدارة الملكية الفكرية ووزارة التجارة وتايلاند".

وقد أثارت الواقعة غضبا شعبيا في تايلاند، حيث خشي البعض أن تلحق الضرر بالعلاقات الدبلوماسية التايلاندية-اليابانية.

وقد أفرج الادعاء الياباني عن سوبهات وأعاده لتايلاند الجمعة الماضية، عقب اعتذاره وقيامه بدفع تعويض للفندق بمساعدة من القنصل التايلاندي في اليابان.

وقالت السلطات التايلاندية إنه على الرغم من استقالته، سوف تتخذ وزارة التجارة إجراء تأديبيا ضد سوبهات، لحين انتهاء التحقيقات في تايلاند.