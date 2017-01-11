استياء بين موظفي بلدية الشنان بحائل بسبب تأخر الرواتب لمدة أسبوعين

رئيس البلدية تسلم راتبه في الموعد المحدد.. ولا تجاوب من متحدث الأمانة

أبدى موظفو بلدية محافظة الشنان، التابعة لمنطقة حائل، استياءهم من تأخر صرف رواتبهم لشهر ربيع الأول 1438هـ، حتى اليوم الأربعاء، على الرغم من مرور خمسة عشر يوماً على صرف رواتب جميع موظفي الدولة.

وقال موظفون لـ"سبق" إن تأخر الرواتب أوقعهم في حرج شديد وبالغ مع متطلبات أسرهم المعيشية، وتأخرهم عن الإيفاء بالتزاماتهم المادية، فيما علمت "سبق" أن رئيس البلدية تسلم راتبه في الموعد المحدد لصرف الرواتب في 27 من الشهر الماضي؛ لكونه يصرف على بلدية محافظة أخرى.

وحاولت "سبق" الحصول على تعليق من المتحدث الرسمي باسم أمانة منطقة حائل، بعد الاستفسار عن ذلك عبر الإيميل الرسمي للأمانة منذ 4 أيام عمل، إلا أنه لم يتم التجاوب مع الاستفسارات حتى الآن.

الجدير ذكره أنه في السابق كانت البلديات ترفع مسير رواتب موظفيها مباشرة لمؤسسة النقد، والآن أصبحت ترسل لأمانة منطقة حائل، والأمانة هي من تقوم برفعها للمؤسسة.