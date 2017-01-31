استعادة ٤٠ ألف م٢ من أراضٍ معتدى عليها في أملج

تقع بين حراج الأغنام والصناعية على طريق صروم

استعادت لجنة التعديات بمحافظة أملج اليوم، أراضي معتدى عليها بلغت مساحتها الإجمالية ٤٠ ألف م٢ بالمنطقة الواقعة بين حراج الأغنام والصناعية على طريق صروم، حيث أقيمت بطرق عشوائية ودون صكوك شرعية تثبت ملكية الموقع.





وأوضحت اللجنة أن أعمال الإزالة، التي تمت بحضور أعضاء اللجنة, شملت أحواشا وغرف وبرك ماء وعقوما ترابية وأسلاكا شائكة, وجاءت وفقاً للتوجيهات الصادرة لمتابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.





وأكدت اللجنة عدم تهاونها في إزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل أعمالها الميدانية ومهامها على مدار الساعة، مقدمة شكرها لتعاون المواطنين معها في الإبلاغ عن أي إحداث على الأراضي العامة.