استطلاع يتوقّع فوز "فيون" على "لوبان" في جولة الإعادة لانتخابات فرنسا

أظهر استطلاع للرأي، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الفرنسي المحافظ السابق فرانسوا فيون، سيهزم مارين لوبان زعيمة اليمين بنسبة 63 بالمائة من الأصوات مقابل 37 بالمائة، إذا تقابلا في جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في مايو المقبل.

وكرر استطلاع "بي.أو.بي 2017" نتائج استطلاعات أخرى أظهرت أن "فيون" يفقد قوة الدفع، فيما يتعلق بنسبة الأصوات التي سيحصل عليها في الجولة الأولى، والتي تراجعت إلى 24 بالمائة من 27.5 بالمائة قبل شهر.

وأظهر الاستطلاع أن "فيون" سيتأخّر عن مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية بنقطة أو نقطتين مئويتين في الجولة الأولى من الانتخابات والمقررة يوم 23 إبريل، لكنه سيجمع عدداً كافياً من الأصوات من مرشحين آخرين مهزومين لا سيما من الوسطيين بين الاشتراكيين؛ ليهزمها بفارق مريح في جولة الإعادة المقرر إجراؤها يوم 7 مايو. وبلغ هامش الخطأ 3.3 بالمائة في الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت في الفترة من السادس إلى الثامن من يناير، واستند إلى عينة تضم 946 من الناخبين المسجلين.