استطلاع رأي يدعم "ترامب": إنه ينفذ ما يريده الشعب

الأغلبية تؤيد إجراءاته بشأن حظر الـ ٧ دول الإسلامية

في استطلاع للرأي قد يكون صادماً، بل سيمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فسحة في تنفيذ المزيد من القرارات المثيرة للجدل، كما أنه سيكون لدى "ترامب" إجابة على خصومه، وسيقول إنه ينفذ ما يريده الشعب الأمريكي؛ استناداً على نتائج الاستطلاع التي أظهرت أن 49 في المائة من الأمريكيين يؤيدون إجراء الحظر على سبع من الدول الإسلامية.

وانقسم الرأي العام الأمريكي بشأن قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة، إلا أن عدد أنصاره يتجاوز عدد معارضيه، وفقاً لاستطلاع أجرته "رويترز" بمشاركة مركز Ipsos.

وبحسب نتائج الاستطلاع المنشورة الثلاثاء 31 يناير فإن 49 في المائة من الأمريكيين يدعمون الأمر التنفيذي بشأن "حماية الأمة من دخول الإرهابيين الأجانب إلى الولايات المتحدة"، والذي وقعه "ترامب" سابقاً، وبموجبه يحظر على مواطني سبع دول هي: (اليمن، السودان، ليبيا، العراق، إيران، الصومال، سوريا) دخول أراضي الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، كما أنه يعلّق استقبال لاجئين سوريين إلى أجل غير مسمى.

فيما ذكر 41% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يعارضون الأمر التنفيذي المذكور، ولم يستطع 10% الإجابة عن السؤال عن موقفهم من هذه الوثيقة المثيرة للجدل.

يُذكر أن 53% من الديمقراطيين يرفضون قرار "ترامب" رفضاً قاطعاً، مقابل دعم 51% من الجمهوريين له. وشارك في الاستطلاع الذي أجري في جميع الولايات الأمريكية عينة مكوّنة من 1201 شخص.