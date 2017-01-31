استشاري طب نفسي يكشف عن انخفاض معدل الإنجاب في المملكة

"العتيبي" يشير إلى أن عدد المسنين سيتجاوز الشباب بحلول 2030

كشف استشاري الطب النفسي لكبار السن الدكتور متعب العتيبي؛ عن انخفاض معدلات الإنجاب في المملكة.

وقال الدكتور متعب العتيبي؛ لبرنامج الثامنة: "معدل الإنجاب بدأ يقل في المملكة، سابقاً كان الإنجاب من 3 إلى 7 أبناء للأسرة، وانخفض الآن المعدل ليراوح بين 2 و3 لكل عائلة".

وأضاف: "التقديرات عام 2030 تشير إلى أن عدد المسنين في المملكة سيتجاوزون نسبة الشباب؛ حيث يبدأ المجتمع يشيخ، وهي ظاهرة عالمية تتطلب ذلك العناية والاهتمام والاستعداد من الآن بدور المسنين وتأمين العلاج الصحي وتوفير البرامج والرعاية النفسية والاجتماعية الكافية والمناسبة لهم".

وأردف: "نواجه حالياً ظاهرة التقدُّم في السن؛ فمعدل مَن يبلغ الستين 3.5‎،% ‎ وذلك مقارنة بمعدل النمو السكاني 2.5‎% ‎".

ولفت الدكتور "العتيبي"؛ الى أنه في عام 2020 ستتجاوز نسبة مَن يبلغون الستين عاماً نسبة الأطفال ممَّن أعمارهم تحت السنوات الخمس، مرجعاً ذلك إلى التقدُّم الصحي وانخفاض معدلات الإنجاب في المملكة.

وقال: "شريحة الشباب في العشرينيات من 15 - 20 سنة هي الأعلى الآن في المملكة، وعدد مَن تتجاوز أعمارهم 60 عاماً في السعودية تقريباً 1.5 مليون فقط".

من ناحيته، ذكر ‏وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة، عبدالحكيم الشهراني؛ ‏أن عدد المسنين الموجود بدور المسنين 650 مسناً في 12 داراً تشرف عليها الوزارة حول المملكة.

وقال: "تقريباً، فإن10 من أصل 650 مسناً مجبرون على الانضمام إلى تلك الدور، أما البقية فينضمون بناءً على رغبتهم، والدار تمكّن المسنين من زيارة أقاربهم في أيّ وقت وتنظّم الدار برامج ترفيهية واجتماعية لهم".