استدعاء 1316 مركبة هيونداي جينيسس لخلل في برمجة لوحة العدادات

قد يؤدي إلى قراءات خاطئة.. و"التجارة" للمتضررين: تواصلوا مع الوكلاءر

استدعت وزارة التجارة والاستثمار 1316 مركبة هيونداي جينيسس 2015؛ بسبب خلل في برمجة لوحة العدادات، قد يؤدي إلى قراءات خاطئة، وعدم تفعيل الإشارات التحذيرية.

 

وطالبت الوزارة المتضررين بالتواصل مع الوكلاء لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

123

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438 10:12 AM

قد يؤدي إلى قراءات خاطئة.. و"التجارة" للمتضررين: تواصلوا مع الوكلاءر

استدعاء 1316 مركبة هيونداي جينيسس لخلل في برمجة لوحة العدادات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

2 8,202

استدعت وزارة التجارة والاستثمار 1316 مركبة هيونداي جينيسس 2015؛ بسبب خلل في برمجة لوحة العدادات، قد يؤدي إلى قراءات خاطئة، وعدم تفعيل الإشارات التحذيرية.

 

وطالبت الوزارة المتضررين بالتواصل مع الوكلاء لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016