إدارة الشباب تُشكل لجنة داخلية للتحقيق مع "العويس"

أصدرت إدارة نادي الشباب بياناً أكدت من خلاله نيتها عمل تحقيق داخلي مع اللاعب "محمد العويس" ومن يتطلب التحقيق معه من داخل النادي للحفاظ على حقوق النادي. وجاء في نص البيان:

عطفاً على ملابسات تعاقد اللاعب "محمد خليل العويس" مع نادي الأهلي، وما شابها من سلبيات؛ حيث إنها قد احتوت على مخالفات جسيمة للنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم ولائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم وعقد اللاعب واللائحة الداخلية للنادي.

ولأجل الحفاظ على حقوق النادي الرياضية والأخلاقية والمعنوية والمادية؛ قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه في الجلسة الرابعة بتاريخ "25 /1 /2017" تشكيل لجنة للتحقيق مع اللاعب "محمد العويس"، وكل من يتطلب الأمر التحقيق معه من داخل النادي للحفاظ على جميع حقوق النادي على أن تشكل اللجنة من فريق قانوني وإداري وفني من التالية أسماؤهم:

1- المحامي ماجد محمد قاروب، الممثل القانوني للنادي، أو من يمثله من مكتبه بقسم الرياضة والترفيه.

2- مزيد سعود السبيعي، أمين عام النادي.

3- محمد محمد جاد شطا، مدير عام كرة القدم.

تعمل اللجنة المشكلة للتحقيق على التوصل إلى كافة الحقائق التي تحفظ حقوق النادي، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه من القانونيين والفنيين والخبراء؛ استرشاداً بنص المادة 57/5 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، وبما يتفق مع القوانيين واللوائح الرياضية والقوانين ذات العلاقة.

تعمل اللجنة على الانتهاء من أعمالها خلال مدة أسبوعين على أقصى تقدير، وترفع بنتائج التحقيقات والتوصيات إلى رئيس النادي، وتعامل جميع أعمال اللجنة ومحاضرها بسرية كاملة حفاظاً على حقوق جميع الأطراف.