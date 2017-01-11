اختتام دورة تأهيل العرسان بمركز هاجر للتدريب

استمرت 4 أيام وقدَّمها مدربون متخصصون من قِبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

اختتمت مساء اليوم الأربعاء الدورة التدريبية للشباب المقبلين على الزواج بالجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتنمية الأسرية بمكة المكرمة، التي أُقيمت في قاعة هاجر بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء.



وأبان المشرف العام على الجمعية محمد المدخلي أن الدورة شهدت حضور الشباب المقبلين على الزواج، الذين أنهوا إجراءات الحصول على القروض والمساعدات خلال الأسبوع الأول من شهر ربيع الآخر الجاري. وتناولت الدورة خلال الأيام الأربعة الجوانب المختلفة للحياة الزوجية؛ إذ تناولت الجانب الديني والاجتماعي والاقتصادي والصحي، وقدمها مدربون متخصصون ومعتمدون من قِبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.



من جهته، أوضح مدير مركز النقاء الأسري للتدريب يوسف الزهراني أن المركز حريص على توسيع نطاق التعاون مع الجهات المختلفة، التي تعنى بالتدريب والتأهيل؛ وذلك لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي تصل للمركز من العرسان الجدد لتدريبهم وتأهيلهم. مشيرًا إلى الحضور الكبير الذي شهدته الدورة التي حضرها الشباب، وكذلك الفتيات عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة. ولفت إلى أن المتدربين أبدوا استفادتهم من الدورة، وتجلى ذلك عبر انطباعاتهم وإعجابهم بالمحتوى. وأضاف بأنه في نهاية الدورة تم تسليم المتدربين والمتدربات شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهدايا ومطبوعات تحوي نصائح وإرشادات أسرية.

