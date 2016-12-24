اختتام المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة بنسخته الثالثة في الرياض

وسط حضور كثيف لشخصيات محلية ودولية ورعاية إعلامية من "سبق"

اختتمت مساء أمس فعاليات معرض الدولي للقهوة والشوكولاتة 2016 والذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من20 ديسمبر إلى 23 ديسمبر، حيث لاقى نجاحا منقطع النظير بين جميع فئات المجتمع السعودي، خصوصا لمحبي القهوة وعشاق الشوكولاتة.

وشهدت فعاليات المعرض إقبالا وحضوراً كثيفاً من الزوار من داخل المملكة ومن مواطني دول الخليج العربي، حيث بلغ عدد الزوار طيلة أيام المعرض الذي أستمر أربعة أيام أكثر من 60 ألف زائر شكلت نسبة رجال الاعمال منهم 25% .

وشكل المعرض ملتقى مهم للمهتمين وللمستثمرين، حيث وفر فرص تطوير الأعمال وزيادة التبادل التجاري، كما مثل أرضية مثالية لالتقاء الخبرات وكل ما يفيد في خدمة المنتجين والموردين والمستوردين العاملين في قطاع القهوة والشكولاتة في منطقة الشرق الأوسط، التي تتميز بارتفاع معدل استهلاك الشوكولاتة وحضورها في جميع المناسبات، إلى جانب الدور التقليدي الذي تلعبه القهوة في الثقافة العربية، فيما تشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع مبيعات والشكولاتة في المنطقة خلال السنوات القادمة

وشارك عدد من الشباب والشابات السعوديين المهتمين والمستثمرين بعرض استثماراتهم وابتكاراتهم في ما يختص بالقهوة والشوكولاتة وتقديم كل ما هو جديد ومميز في هذا المجال من منتجات ذات قيمة وجودة عالية أضافة إلى إلتقائهم بتجارب وخبرات شباب وشابات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذين عرضوا إبراز تجاربهم الاستثمارية والابتكارية في تحضير القهوة وأعداد الشوكولاتة، متمنين أن تصل منافساتهم للعالمية وتحقيق طموح دولهم في تحفيز ورفع الانتاج المحلي.

كما عبّر المشاركين عن سعادتهم في المشاركة، حيث طالبوا المزيد من هذه المعارض التي تساعد وتساهم في تسويق المنتجات المحلية والتعرف على المنافسين في السوق وعقد الصفقات التجارية، وتساعد المواطن في التعرف بكل ما هو جديد في عالم القهوة والشكولاتة. وتساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 و دعم الاقتصاد الوطني.

وأبدى زوار المعرض رضاً كبيراً حول تنظيم المعرض ومشاركاته القوية ورسالته الأساسية ، وتعرفوا على منتجات القهوة و الشوكولاتة المصنعة محليا ودوليا وقد عبر عدد من زوار المعرض من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفعاليات المعرض المختلفة والمتعددة وما احتواه من مشاركة فعالة من قبل المهتمين والمستثمرين من فئة الشباب الذين حققوا طموحاتهم في الاحتراف في تحضير القهوة واعداد الشوكولاتة المشهورة برواجها عربيا وعالميا، وتنوعها بين الفرنسية والأمريكية والعربية.

كما أشادوا بمشاركة دولة تنزانيا بمنتجات من القهوة والشاهي ومشاركتهم في المعرض كدولة أفريقية تشتهر بإنتاج البن الفاخر، كما أبدوا اهتماماً كبيراً بالبرنامج العلمي المصاحب للمعرض حيث شهدت القاعات المخصصة لورش العمل والمحاضرات حضوراً كثيفا من زوار المعرض من جميع فئات المجتمع، الذين حرصوا على الاستفادة مما يقدمه خبراء عالميين، ورواد أعمال سعوديين من موضوعات ذات علاقة بصناعة القهوة والشوكولاتة، وتسلط الضوء على الأساليب والطرق المثلى للوقوف على جودة هذين المنتجين، والآليات الممكن استخدامها لمعرفة الأفضل وفقاً لطريقة الإعداد، من خلال مجموعة محاضرات قدمت عبر ندوة بعنوان "سلسلة القيمة في القهوة المختصة"، عقدت خلالها محاضرة بعنوان "توريد القهوة"، ومحاضرة "تحميص القهوة وخدمة العملاء، واخرى بعنوان "مشهد القهوة المحلي والعالمي"، و"مسابقات القهوة" .

ونظم المعرض هذا العام جناح للأطفال تضمن فعاليات وأفكار متجددة، تنوّعت بين التعليم والترفيه، إضافة إلى تعزيز ملكة حب العمل، وصناعة الشغف والأبداع لدى الأطفال من زوار المعرض.

وتضمن الجناح عددًا من الأنشطة المكثفة التي تناسب حاجة الطفل ، بهدف تكوين ميول لصناعة الشخصية من خلال التركيز على جوانب من أهمها: تنمية مهارات الطفل الحركية والإبداعية والفكرية، وتنمية إدراكه للعمل والاعتماد على النفس. بالإضافة إلى الأعمال الفنية والتزيين، و قدم الجناح ورش وأنشطة يشترك فيها الصغار، وذلك بوسائل عديدة لمتعة الطفل وتشجيع إبداعه وإثراء خياله بما يتناسب من أفكار وأنشطة وأساليب لعمر الطفل.

يذكر أن معرض القهوة والشكولاتة معتمد من الجمعية الامريكية للقهوة المختصة والجمعية الاوربية للقهوة المختصة و يعد أكبر معرض مختص في الشرق الاوسط حيث شارك في النسخة الثالثة أكثر من 130 جهة محلية ودولية ويشمل المعرض الذي نظمته شركة أعالي على أربعة أقسام تشمل قسم رجال الاعمال والمستثمرين وقسم الزوار وقسم ورشات العمل وقسم للفعاليات والمسابقات.