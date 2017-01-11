اجتماع تحضيري لمشرفي ولجان المسابقة الوطنية للمهارات بصناعي جدة

عُقد صباح اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات في المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة جدة، الاجتماع التحضيري لمشرفي المهارات والدعم الفني ومحكمين المهارات للمسابقة الوطنية للمهارات بدورتها الثانية.

حضر الاجتماع كل من المشرف العام على المهارات للشؤون الفنية بالمسابقة، خالد الضباح، ومدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، رئيس اللجان التنظيمية للمسابقة، فيصل بن كدسة، ومدير المعهد الصناعي الثانوي، نائب رئيس اللجان التنظيمية للمسابقة، مسفر بدران، ومشرفي اللجان المنظمة .

وقال رئيس العلاقات العامة بالمعهد، عيد مرعي الغامدي، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة وتوضيح العديد من المهام المتعلقة بسير وتنظيم المسابقة، وتوضيح آلية ومهام المشرفين القائمين على المهارات والدعم الفني.

وبعد الاجتماع قام الجميع بجولة ميدانية تفقدية لمقر المسابقة والوقوف على استعداديه وجاهزية اللجان التنظيمية للمسابقة والتي ستعقد لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة 23- 25 جمادى الأولى 1438هـ.