اتحاد القدم للاتفاقيين: احتجاجكم مرفوض.. والنادي: قراركم مقبول

رفض اتحاد كرة القدم احتجاج فريق الاتفاق ضد حكم مباراتهم مع الهلال في إطار الجولة 16 من دوري جميل موضوعاً وقبله شكلاً؛ بحجة عدم وجود خطأ فني يستوجب إعادة المباراة.

من جهتها أكدت إدارة الاتفاق احترام قرار اتحاد الكرة بشأن رد الاحتجاج، وتؤكد طي صفحته والتركيز على مباريات الفريق المقبلة.

يذكر أن إدارة الاتفاق رفعت احتجاجاً على إنهاء حكم مواجهة الاتفاق والهلال المباراة قبل نهاية الوقت المحدد لها بدقيقة.