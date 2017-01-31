"ابن طفلة" يحاضر عن مستقبل العلاقات الخليجية الأمريكية في الرياض

تستضيفه ندوة "سعود المريبض" الجمعة في منزله

تستضيف ندوة سعود المريبض وزير الإعلام الكويتي الأسبق "الدكتور سعد بن طفلة"، في محاضرة بعنوان: "نحن وترامب: محاولة خليجية لقراءة مستقبلية بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية"، وذلك يوم الجمعة المقبل.

وسيتولى التعقيب على المحاضرة التي تنطلق بعد صلاة الجمعة مباشرة كالمعتاد: الكاتب السياسي والاجتماعي "عقل الباهلي".

تُعقد الندوة كالمعتاد أول جمعة من كل شهر ميلادي بمنزل "الشيخ سعود المريبض" بحي العليا.