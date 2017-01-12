إنقاذ رضيعة في تبوك ابتلعت قطع "قشر فول سوداني"

فريق طبي أجرى لها جراحة بواسطة المنظار

تمكن فريق طبي في مستشفى الملك خالد بتبوك، صباح اليوم، من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر سبعة أشهر بعد ابتلاعها ثلاث قطع " قشر فول سوداني" ما أدى إلى إغلاق مجرى التنفس لديها ، قبل إجراء جراحة بواسطة المنظار لاستخراج القشور.

وقال استشاري الأنف والأذن والحنجرة الذي أجرى العملية إن الطفلة قدمت إلى قسم الطوارئ في المستشفى بعد منتصف الليل عن طريق الهلال الأحمر السعودي ، حيث باشر الحالة مدير الطوارئ أخصائي طب الطوارئ محمد العمراني الذي أجرى الإسعافات الأولية للطفلة.

وأضاف: "الطفلة بدت عليها أعراض نقص الأكسجين بسبب إغلاق مجرى التنفس لديها فتقرر إجراء العملية لها لإنقاذ حياتها".

ونبّه الاستشاري الأمهات إلى ضرورة مراقبة الأطفال في المنزل وعدم ترك الأشياء الصغيرة كالمكسرات والعملات المعدنية والأزرار التي تكون سهلة في متناول أيديهم.