





91

الحالة بدأت الساعة الـ23:30 أمس وتستمر حتى التاسعة من صباح اليوم

"إمارة مكة" تحذِّر من تدني الرؤية بسبب الضباب على محافظة الطائف

حذَّرت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظة الطائف؛ بسبب الضباب، تصل إلى أقل من 2 كم، ويشمل مرتفعات المنطقة والأجزاء الجنوبية منها.



جاء ذلك بعد تلقي الإنذار من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي أوضحت أن "الحالة بدأت من الساعة الـ23:30 أمس الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم".



ويأتي هذا الإنذار لتنبيه سائقي المركبات إلى توخي الحذر، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة قبل وأثناء القيادة بالطرق السريعة، وداخل وخارج المنطقة.

