إقامة "مبادرة خير خلف لخير سلف" في عرقة

أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي عرقة بالتعاون مع مدارس الحي ديوانية وفاء واحتفاء لذوي المرابطين ضمن مبادرة خير خلف لخير سلف بحضور الشيخ عبدالله الشثري ورئيس مجلس إدارة اللجنة بدر بن عبدالله الرواف وعدد من الضيوف ، شملت الديوانية عدد من الكلمات والمشاركات من الضيوف احتفاء بذوي المرابطين ، كما تم تكريم ذوي المرابطين في أجواء تملؤها الألفة والمحبة .