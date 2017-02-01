إعادة تأهيل وتشغيل الأقسام المغلقة بمستشفى البجادية العام

تدريب شامل للعاملين ودعم العيادات الخارجية

خلص اجتماع تم بين مدير مستشفى الدوادمي العام، "الدكتور نايف بن ذياب العتيبي"، ومدير مستشفى البجادية العام "الدكتور عبدالله بن خالد الشنيبر"؛ إلى توقيع اتفاقية تعاون يتولى بموجبها مستشفى الدوادمي تأهيل وتشغيل عدد من الأقسام المغلقة بمستشفى البجادية.



وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في مستشفى البجادية العام، "طلال الذيابي" لـ "سبق"؛ أن الاتفاقية نصت على دعم مستشفى الدوادمي للبجادية من خلال تدريب العاملين بالأقسام المغلقة تدريبًا شاملًا؛ تنفيذًا لمتطلبات وزارة الصحة بما يزيد من ثقة العاملين في إمكاناتهم ويحد من وقوع أي أخطاء طبية، وكذلك دعم العيادات الخارجية بأطباء أخصائيين مجدولين لإعادة تفعيل العيادات المغلقة لعدم توافر الكوادر الطبية.



من جهته، شكر مدير مستشفى البجادية "د.عبدالله الشنيبر"، إدارة مستشفى الدوادمي على الدعم والمساندة فيما يخدم أبناء المحافظة من مرضى ومراجعين، وثمّن جهود وتوجيهات كلٍّ من: المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض "الدكتور ناصر بن فالح الدوسري"، ومساعده للخدمات العلاجية "الدكتور سطام بن عبدالعزيز الشيحة"، سائلًا الله أن يوفق الجميع لخدمة الدين والوطن.