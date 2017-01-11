إطلاق برنامج "إسكان العرسان" بجدة .. شقق سكنية بأسعار خيرية

حزمةً من المزايا عبر جمعية المساعدة على الزواج وفق شروط عدة

أطلقت الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجّه الأسري بمحافظة جدة، حزمةً من المزايا للمُقبلين على الزواج، عبر منحهم شققاً سكنيةً متكاملة بأسعار خيرية من خلال برنامج "إسكان العرسان".

 

واشترطت الجمعية أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، وألا يزيد الدخل الشهري على 6 آلاف ريال، وأن تكون الزوجة الأولى، وألا يتجاوز مدة عقد النكاح سنة، وأن يكون من سكان محافظة جدة، وألا يزيد المهر على 50 ألف ريال.

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11 يناير 2017 - 13 ربيع الآخر 1438 11:47 AM

حزمةً من المزايا عبر جمعية المساعدة على الزواج وفق شروط عدة

إطلاق برنامج "إسكان العرسان" بجدة .. شقق سكنية بأسعار خيرية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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أطلقت الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجّه الأسري بمحافظة جدة، حزمةً من المزايا للمُقبلين على الزواج، عبر منحهم شققاً سكنيةً متكاملة بأسعار خيرية من خلال برنامج "إسكان العرسان".

 

واشترطت الجمعية أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، وألا يزيد الدخل الشهري على 6 آلاف ريال، وأن تكون الزوجة الأولى، وألا يتجاوز مدة عقد النكاح سنة، وأن يكون من سكان محافظة جدة، وألا يزيد المهر على 50 ألف ريال.

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