إسطنبول.. حضور سعودي مؤثر في اجتماعات معهد المواصفات للدول الإسلامية

شاركت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ممثلة للمملكة العربية السعودية في اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سميك)، والتي عقدت مؤخراً في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا.و ترأس وفد الهيئة في هذه الاجتماعات محافظ الهيئة نائب رئيس مجلس إدارة المعهد الدكتور سعد بن عثمان القصبي .

وتمثلت أبرز مخرجات تلك الاجتماعات في تشكيل مجموعة عمل خاصة بمشاركة هيئة المواصفات السعودية لمراجعة كافة التشريعات والوثائق الداخلية للمعهد وتعديلها بما يتوافق مع الممارسات والتشريعات المعتمدة في المنظمات الدولية. كما شهدت الاجتماعات اعتماد تمديد عمل مجلس إدارة المعهد حتى نهاية عام 2017 لحين الانتهاء من إجراء التعديلات على التشريعات الداخلية، كما اعتمدت الجمعية العمومية وثائق تنفيذ المبادرات الاستراتيجية الرئيسية للخطة الاستراتيجية للمعهد 2016-2020 كوثائق تكميلية.

ومن الجدير بالذكر بأن هيئة المواصفات السعودية تشارك في عدد من اللجان الفنية التابعة للمعهد مثل (لجنة الاعتماد، لجنة شهادات المطابقة، لجنة المقاييس، لجنة الجلود ومواد الدباغة، لجنة النقل، ولجنة مواصفات تقييم المطابقة). كما يتولى محافظ الهيئة منصب نائب الرئيس في مجلس إدارة المعهد معززاً بذلك دور المملكة القيادي والرائد دائماً على المستوى الإقليمي والإسلامي.