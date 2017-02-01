400 إسرائيلي من قوات القمع يعتدون على الأسرى بسجن نفحة

"قراقع" يدعو إلى تدخل عاجل لمنع هذا العدوان

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين "عيسى قراقع": إن أكثر من 400 شرطي من قوات القمع التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، اقتحمت مساء اليوم الأربعاء، قسمي 2 و12 فى سجن نفحة.



وأضاف "قراقع" فى تصريحات اليوم –بحسب اليوم السابع- أن القوة الكبيرة من شرطة مصلحة السجون أخرجت أسرى القسمين إلى الساحات وهم مكبلون، مشيراً إلى أن قوات "المتسادة" تقوم بقمع قسم 12 وتعتدي على الأسرى بالضرب والغاز.



وكانت سلطات الاحتلال أعلنت في وقت سابق اليوم؛ أن أحد الأسرى الفلسطينيين طعَن أحد عناصر الشرطة فى سجن نفحة، احتجاجاً على عمليات التفتيش والإهانة التى يتعرض لها الأسرى، وعلى إثرها قامت قوات قمعية تسمى "متسادا" باقتحام قسم "1" في السجن، وتعرية الأسرى وإذلالهم وإخراجهم مقيدين، واحتجازهم فى قسم آخر فى البرد الشديد وهم دون ملابس.



ودعا "قراقع" إلى تدخل عاجل لحماية الأسرى من عملية القمع المقصودة والانتقامية التي تجري بحق أسرى سجن نفحة، مطالباً اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتوجه إلى السجن بشكل سريع والدخول إلى الغرف والأقسام، فى ظل منع المحامين من زيارة السجن والالتقاء بالأسرى.

