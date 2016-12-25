إدارة الاتحاد: "مانسو" خاطب "فيفا" لتعليق خصم النقاط

أكدت عبر بيان صحفي أنها تبذل جهودها لحل المشكلة

أبدت إدارة نادي الاتحاد أسفها للقرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيما يتعلق بخصم ثلاث نقاط من النادي، والذي تم تنفيذه أمس.

 

وشددت إدارة النادي في بيان صحفي على أنها توصلت إلى اتفاق مع الممثل القانوني للاعب "مانسو" بطلب تعليق حسم النقاط الثلاث؛ للوصول إلى تسوية للإشكاليات التي كانت وراء القرار؛ حيث تلقينا صورة من خطاب وكيل اللاعب الموجه إلى "فيفا".

 

وختم البيان: "إدارة النادي تبذل جهودها الحثيثة لاستعادة النقاط الثلاث بكل السبل المشروعة قانونياً".

124

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438 01:40 PM

أكدت عبر بيان صحفي أنها تبذل جهودها لحل المشكلة

إدارة الاتحاد: "مانسو" خاطب "فيفا" لتعليق خصم النقاط

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

46 41,240

أبدت إدارة نادي الاتحاد أسفها للقرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيما يتعلق بخصم ثلاث نقاط من النادي، والذي تم تنفيذه أمس.

 

وشددت إدارة النادي في بيان صحفي على أنها توصلت إلى اتفاق مع الممثل القانوني للاعب "مانسو" بطلب تعليق حسم النقاط الثلاث؛ للوصول إلى تسوية للإشكاليات التي كانت وراء القرار؛ حيث تلقينا صورة من خطاب وكيل اللاعب الموجه إلى "فيفا".

 

وختم البيان: "إدارة النادي تبذل جهودها الحثيثة لاستعادة النقاط الثلاث بكل السبل المشروعة قانونياً".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016