"إخطار سعودي" يتسبب في رفع أسعار النفط

رغم بيانات تفيد بارتفاع المخزون الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط مع ورود أنباء حول إخطار السعودية لبعض عملائها بخفض إمدادات النفط خلال فبراير، ورغم بيانات أفادت بارتفاع مخزونات الخام لدى الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنسبة 0.15% إلى 53.72 دولاراً للبرميل، في تمام الساعة 09: 01 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفع خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.25% إلى 50.94 دولاراً للبرميل.

وقالت "رويترز" إن السعودية أخطرت بعض عملائها في آسيا بخفض الإمدادات النفطية خلال الشهر القادم، وذلك في إطار اتفاق المنتجين لخفض الإنتاج.

من ناحية أخرى، أفاد معهد البترول الأمريكي بارتفاع مخزون النفط الأمريكي بمقدار 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع قدره 900 ألف برميل.