"أوقاف صالح الراجحي" تتكفل بـمنح دراسية بتكلفة 8 مليون ريـال

أعلن عنه في حفل توقيع عقد تعاون جديد مع جامعة الإمام

أقيم حفل رسمي لتوقيع عقد تعاون جديد بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وإدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي، وذلك برعاية مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل.

وأشاد "أبا الخيل" بالدور المتميز لإدارة الأوقاف في دعم الجهود التعليمية والدعوية بالتعاون مع الجامعة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وهو ما يحقق الشراكة والتكامل الاستراتيجي المتميز بين المؤسسات الخيرية المانحة والمؤسسات التعليمية الكبرى.

من جانبه صرح الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي أن هذا التعاون بين إدارة الأوقاف وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممتد منذ العام 1423هـ، جرى فيها تنفيذ العديد من البرامج العلمية والدعوية والتأصيلية لطلاب العلم داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وأوضح أن الاتفاقية الجديدة التي وقعت مؤخراً بين الطرفين تعتبر هي الاتفاقية الثالثة بين الجانبين لكفالة طلاب المنح الدراسية ضمن برنامج صندوق إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي للمنح الدراسية، وهو المعني باستيعاب الطلاب الأجانب في الجامعات السعودية وتأهيلهم للدعوة والتعليم في بلدانهم بعد تخرجهم بإذن الله وهم يحملون منهجية بلادنا المباركة بعد ارتباطهم بعلمائها الثقاة ومناهجها الأصيلة، وأبان أن هذه الاتفاقية الجديدة ستقدم الكفالة العلمية الشاملة للطلاب المستفيدين من البلدان الإسلامية المختلفة بتكلفة مالية تصل إلى 8 مليون ريـال.

وأكد "الراجحي" حرص إدارة الأوقاف على استمرارية دعمها وتنفيذها لبرنامج صندوق إدارة أوقاف صالح الراجحي للمنح الدراسية، وخاصة مع الجامعات السعودية العريقة والكبرى، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للطلاب الذين كفلتهم إدارة الأوقاف بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وصل إلى (340) طالباً في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بتكلفة مالية جاوزت (40) مليون ريـال.

وأشاد "الراجحي" بالجهود المبذولة من قبل مدير الجامعة والمسؤولين في معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية لدعم ومساندة التعاون القائم بين الجانبين وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لإنجاح البرامج العلمية والدعوية المشتركة بينهما, داعياً الله تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.

وفي ختام تصريحه قدم الراجحي شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله على ما يولونه من رعاية واهتمام بالمؤسسات المالية المانحة ، سائلاً العلي القدير أن يجعل كافة الأعمال التي تقوم بها إدارة الأوقاف في ميزان حسنات ‏الموقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله والعاملين في إدارة الأوقاف.