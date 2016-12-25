"أوقاف الراجحي" تكفل 60 منحة دراسية لطلاب من جنسيات مختلفة بجامعة الإمام

"أبا الخيل" يكرم "المطوع" لجهوده في متابعة البرامج التعليمية

قام مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سليمان بن الله أبا الخيل بتكريم،الدكتور عبدالله بن محمد المطوع، عضو هيئة التدريس بالجامعة والمدير التنفيذي للأعمال الخيرية في أوقاف صالح الراجحي، لجهوده في متابعة البرامج التي تنفذها الجامعة بالتعاون مع أوقاف صالح الراجحي.

جاء ذلك خلال حفل توقيع العقد الجديد بين الجانبين في مكتب مدير الجامعة ، وتمول أوقاف الراجحي بموجب هذا العقد كفالة (٦٠) منحة دراسية لطلاب من جنسيات مختلفة للدراسة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا لمدة أربع سنوات دراسية بتكلفة إجمالية قدرها عشرة مليون وثمانمائة ألف ريال.

وأكد مدير الجامعة في كلمته التي ألقاها في هذه المناسبة أهمية هذا التعاون المميز بين الجامعة وأوقاف الراجحي المستمر منذ عدة سنوات وشمل برامج نوعية متعددة، تخدم الإسلام والمسلمين.

من جانبه قدم "المطوع"، شكره وتقديره لمدير الجامعة، على هذا التكريم الذي حظي به، مؤكدا أنه سيكون دافعا لبذل مزيد من الجهد لخدمة هذه الجامعة العريقة ومسؤوليها الكرام، موضحا أن أوقاف صالح الراجحي قدمت في سبيل تعاونها مع الجامعة ما يزيد على خمسين مليون ريال، شملت كفالة طلاب المنح الدراسية، ورعاية الدورات الشرعية، ورعاية الملتقيات العلمية، بالإضافة لبرامج دعوية متعددة، وكان هذا التعاون بين الجانبين من أوائل البرامج المميزة التي نظمت العمل بين المؤسسات الخيرية المانحة والمؤسسات التعليمية الرسمية.