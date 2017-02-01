أمير عسير يستقبل الفريق السعودي البريطاني لمسح المواقع الأثرية

يستعدّ لإجراء دراسة أثرية للشريط الساحلي بالمنطقة

استقبل أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، صباح اليوم، بمكتبه بالإمارة رئيس الفريق السعودي البريطاني المشترك للمسح الميداني الأثري لمواقع عصور ما قبل التاريخ الدكتور ضيف الله بن ذعار العتيبي، وعدد من أعضاء الفريق الذين يزورون المنطقة حالياً.

وفي بداية اللقاء، رحّب الأمير فيصل بالجميع، متمنياً لهم التوفيق والسداد خلال زيارتهم للمنطقة، كما استمع إلى أعمال الفريق التي تهدف لعمل مسح ميداني أثري لمواقع عصور ما قبل التاريخ قبالة السواحل الجنوبية الغربية من المملكة، وتحديداً منطقة عسير، حيث يشمل المسح دراسة أثرية للشريط الساحلي بمنطقة عسير؛ من أجل توسيع مفاهيم تطور المنطقة الأثرية عبر عصور ما قبل التاريخ، والمحتوى الاستيطاني والظروف البيئية والمعيشية للعصر الحجري القديم في سواحل البحر الأحمر.

وفي نهاية اللقاء، قدّم أعضاء الفريق شكرهم لأمير منطقة عسير على اهتمامه ودعمه لعمل الفريق وتسهيل مهمتهم، كما التقطت الصور التذكارية.