أمير عسير يدشن عدداً من المشروعات التنموية بمحافظتي بارق والمجاردة

بتكلفة إجمالية تجاوزت ملياري ريال

دشن أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، صباح اليوم الأربعاء، عدداً من المشروعات التنموية بمحافظاتي بارق والمجاردة، حيث بدأ زيارته التفقدية لمحافظة بارق، ودشن عددا من المشاريع كما وضع حجر الأساس لمشاريع أخرى .

كان في استقباله، محافظ بارق يحيى بن عبدالرحمن آل حموض، ومدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء السلمي، ومدير التعليم في محافظة محايل عسير منصور آل شريم، وعدد من المسؤولين ومشايخ القبائل في بارق وثلوث المنظر وجمعة ربيعة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى محافظ بارق يحيى آل حموض كلمة رحب فيها بأمير منطقة عسير كما تحدث عن أهم مشاريع التنمية التي تحققت في محافظة بارق، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - ومتابعة أمير المنطقة، ثم شاهد الجميع عرضا مرئيا عبر تصوير جوي استعرض المشاريع التي تم تنفيذها في المحافظة والمراكز التابعة لها والتي بلغت تكلفتها أكثر من (115.500.000) مليون ريال، وكذلك مشروعات الطرق المنفذة والتي بلغت تكلفتها (55.371.660) مليون ريال .

عقب ذلك انتقل أمير المنطقة لمعرض المشاريع وقص شريط افتتاح عدد من المشروعات التعليمية في فرع جامعة الملك خالد بتهامة، والتي بلغت تكلفتها (215.746.391) مليون ريال ، ومشروعات نفذتها الشركة السعودية للكهرباء بتكلفة بلغت (274.000.000) مليون ريال ، بالإضافة إلى مشروعات المياه في المحافظة بقيمة (247.782.190) مليون ريال، ومشروعات للتعليم العام بمبلغ (35.089.623) مليون ريال، ومشروعات صحية بقيمة (10.530.287) مليون ريال، إلى جانب مشروعات للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقيمة

(5.040.000) مليون ريال والأوقاف بقيمة (824.500) ألف ريال، ومشروعات خيرية نفذتها جمعية البر بقيمة (9) ملايين ريال.

وفي ختام جولته لمحافظة بارق عقد الأمير فيصل بن خالد اجتماعا مع المجلس المحلي بالمحافظة وناقش عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

عقب ذلك توجه الأمير فيصل بن خالد، إلى محافظة المجاردة وبدأ زيارته بالاطلاع علي فعالية شارع الفن وسط المحافظة، كما دشن "قرية ربوع بلادي التراثية"، ثم توجه إلى المركز الحضاري بالمحافظة والتقى الأهالي.

ودشن عددا من المشروعات التنموية في المحافظة والمراكز التابعة لها بلغت تكلفتها (658.288.239) مليون ريال منها مشروعات الطرق بتكلفة (285.787.375) مليون

ريال ، ومشروعات الربط الكهربائي والبنية التحتية بتكلفة (65.775.000) مليون ريال ، ومشروعات الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيمة (8.470.000) مليون ريال ، ومشروعات تعليمية بتكلفة (15.113.025) مليون ريال ومشروعات بلدية بتكلفة (70.579.207) مليون ريال.

كما اطلع على عدد من مشروعات المياه الجاري تنفيذها والتي بلغت تكلفتها بـ (199.956.865) مليون ريال ، وكذلك مشروعات صحية بقيمة ( 13.206.767) مليون ريالوترأس الأمير فيصل



بن خالد اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة والذي تم فيه مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة



على جدول الأعمال، وفي ختام زيارته لمحافظة المجاردة أقام أمير منطقة عسير مأدبة غداء



لأهالي المحافظة بهذه المناسبة .